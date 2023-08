Vuelta a España 2023, tappa di oggi Barcellona-Barcellona: orari, percorso, tv, favoriti. Cronosquadre subito importante

Finalmente si comincia. Appuntamento in quel di Barcellona per la prima tappa della Vuelta a España 2023. In scena in serata la cronometro a squadre che apre il terzo ed ultimo Grande Giro stagionale. Andiamo a scoprire la frazione di oggi nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Appuntamento ormai raro, tradizione che si è spenta a mano a mano nei Grandi Giri ma che alla Vuelta spesso e volentieri viene riproposta quella della cronosquadre. 14,8 chilometri in programma completamente pianeggianti, dove bisognerà spingere lunghi rapporti. Occhio alle insidie rappresentate dalle curve, con alcune molto tecniche, e anche dal meteo che potrebbe scombussolare tutti i piani.

FAVORITI PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Tutti contro la Jumbo-Visma che l’anno scorso dominò in quel di Utrecht e che quest’anno ha dimostrato di essere sempre la più forte nell’esercizio alla Parigi-Nizza. Poi, con due pezzi da novanta come Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, diventa tutto più semplice. Dovrà difendersi Remco Evenepoel con la Soudal Quick-Step, obiettivo perdere il meno possibile. Stesso discorso per la UAE Emirates di Ayuso ed Almeida. Chi invece può tentare il colpaccio è la Ineos Grenadiers di Geraint Thomas lanciata dal nostro Filippo Ganna.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 26 agosto

Prima tappa: Barcellona – Barcellona (TTT) (14,8 km)

Orario di partenza prima squadra: 18.55

Orario d’arrivo ultima squadra: 20.35 circa

PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle ore 18:20

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 18.20

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 18.40

Foto: Lapresse