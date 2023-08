Vuelta a España 2023, tappa di oggi Andorra la Vella-Tarragona: orari, percorso, tv, favoriti. Prima sfida tra i velocisti?

Quarta tappa per la Vuelta a España 2023: appuntamento con la Andorra la Vella-Tarragona. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Possibilità per i velocisti? 184,6 chilometri da percorrere con comunque 1800 metri di dislivello che non sono pochi. Dopo poco dall’inizio si torna sul suolo spagnolo, prima parte molto pianeggiante. Occhio invece ad un finale non impossibile ma insidioso che prevede due GPM di terza categoria: l’Alto de Belltall (9,3 km al 3,7%) e il Coll de Lilla (5,2 km al 4,9%). Ultimo scollinamento a 30 chilometri dal traguardo, dunque con tutto il tempo per organizzare i treni in vista della volata.

FAVORITI QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Non ci sono grandi velocisti di rango, però ci sono alcune ruote veloci di qualità, a partire da Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) che ha già vinto una tappa al Giro quest’anno. Spazio anche a Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) e Bryan Coquard (Cofidis). Altri nomi quelli di Milan Menten (Lotto Dstny), Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) e Alberto Dainese (Team dsm – firmenich).

PROGRAMMA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Martedì 29 agosto

Quarta tappa: Andorra la Vella – Tarragona (184,6 km)

Orario di partenza: 13.20

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.15