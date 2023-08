Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Groves l’uomo da battere, Dainese e Vendrame ci provano

La Vuelta a España 2023 è arrivata alla quarta frazione. Si riparte dalla vittoria di Remco Evenepoel che ha ripreso da dove lasciato lo scorso anno andandosi a prendere la maglia rossa sull’arrivo di Arinsal. Dopo una giornata di montagna oggi una frazione più semplice che, seppur non senza insidie, potrebbe offrire una delle poche chance di successo per i velocisti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.20

Come spesso accade, anche le tappe più semplici alla Vuelta non presentano mai un percorso senza difficoltà e la frazione odierna non fa eccezione. Nella seconda parte del tracciato i corridori dovranno infatti superare i GPM dell’Alto de Belltall (9 km al 3.7%) e del Coll de Lilla (4.5 km al 5.5%), dove qualcuno potrebbe provare ad anticipare o mettere in difficoltà i velocisti. Anche il finale non è banale, con gli ultimi 1500 metri che tireranno leggermente all’insù.

Sprinter puri in gruppo sostanzialmente non ce ne sono e gli uomini più veloci sembrano tutti attrezzati per “sopravvivere” alle salite. Tra tutti spicca il nome di Kaden Groves, già secondo a Barcellona. In tappe del genere e contro una concorrenza simile ha vinto con grande autorevolezza due volte all’ultima Volta a Catalunya e sembra essere in grande forma.

A dargli battaglia ci sarà soprattutto Bryan Coquard (secondo in entrambe le tappe sopracitate in Catalogna), che dà il meglio sugli arrivi in leggere salita. Ci saranno ovviamente da tenere d’occhio Juan Sebastian Molano e l’azzurro Alberto Dainese, probabilmente i due corridori dal miglior spunto veloce in gruppo.

Proveranno a dire la loro anche altre ruote veloci come Milan Menten, Hugo Hofstetter, Marijn van der Berg e Ivan Garcia Cortina. Percorso ideale anche per Andrea Vendrame, che sarà spinto anche dalla maglia verde conquistata andando in fuga nella tappa di ieri. Citiamo infine Samuel Watson, Omar Fraile, Hugo Page, Dries van Gestel ed Andrea Bagioli, che potranno provare a sprintare per il successo in caso di corsa più dura.

BORSINO FAVORITI QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Kaden Groves,

**** Bryan Coquard, Juan Sebastian Molano,

*** Alberto Dainese, Andrea Vendrame, Milan Menten,

** Marijn van den Berg, Hugo Hofstetter, Ivan Garcia Cortina, Hugo Page,

* Samuel Watson, Omar Fraile, Dries van Gestel, Andrea Bagioli, Edward Theuns

Foto: LaPresse