Vuelta a España 2023, Lorenzo Milesi in testa alla classifica: “Ci siamo presi dei rischi, mi godo il momento”

Lorenzo Milesi continua nel suo periodo magico! Dopo la vittoria ai Mondiali di Glasgow nella cronometro riservata agli under 23, il classe 2002 di San Giovanni Bianco è la prima maglia roja della Vuelta a España 2023, vincendo la cronometro a squadre di Barcellona con il Team dsm – firmenich, anticipando per questione di millesimi la Movistar.

Queste le parole del corridore italiano, evidentemente emozionato: “È una sensazione bellissima, c’è un bellissimo clima in tutta la squadra, è stata una giornata incredibile, pazzesca, indescrivibile. Abbiamo preso dei rischi, ma avevamo il nostro piano e l’abbiamo portato fino in fondo. La mia prima vittoria nel World Tour non si scorda, adesso ci godiamo il momento“.

Vuelta che inizia quindi nel segno dell’Italia e della gioventù, con un prospetto che aveva dimostrato già di essere estremamente promettente e adesso coglie un traguardo che può ulteriormente rendere rigogliosa la sua crescita e maturazione: il primo successo in un Grande Giro non si scorda mai.

Foto: Federciclismo