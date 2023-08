Vuelta a España 2023, Lenny Martinez: “Prendere la maglia non era nei piani, è più di un sogno”

Al termine di una caotica e spettacolare tappa 6 della Vuelta a España 2023, è Lenny Martinez la nuova maglia rossa. Il francese della Groupama FDJ diventa così, a 20 anni e 51 giorni di età, il più giovane leader all-time della corsa spagnola ed il secondo più giovane considerando i tre Grandi Giri, davanti a lui solo Henri Cornet, leader a 19 anni al Tour de France 1904 (che poi vinse).

Martinez ha parlato ai microfoni di Eurosport: “Ancora non ci credo, è più di un sogno per me. Il team ha lavorato tantissimo per me e io sono onorato di vestire questa maglia, come lo sarebbe ogni altro corridore. Spero di poter ricompensare al meglio i miei compagni”.

Entrato nella fuga dei 40 che ha caratterizzato la corsa, è riuscito a tenere dietro di soli 8” il vincitore odierno Sepp Kuss: “Inizialmente non ci pensavo, non sapevo neanche se andare in fuga. Poi ho visto che si era formato un gruppo numeroso e mi sono detto che ci dovevo entrare. Solo lì ho pensato alla maglia rossa”.

Dopo aver dedicato questo risultato alla famiglia Martinez ha concluso: “Ora bisognerà provare a difendere la maglia, anche se non era nei nostri piani neanche prenderla. Per me continua ad essere incredibile, mi godrò il momento al massimo”.

Foto: Eurosport