Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Roglic vuole subito lasciare il timbro, occhio a Bagioli

Comincia sin dalle prime battute ad entrare nel vivo la Vuelta a España 2023: dopo la cronometro a squadre che ha sancito la prima maglia roja al nostro Lorenzo Milesi, arriva subito una frazione non banale sempre con arrivo a Barcellona, con un finale che siamo stati abituati a vedere spesso nell’ultima tappa della Volta a Catalunya che potrebbe presentare fuochi d’artificio.

Tre saranno i GPM che dovranno affrontare i corridori: il Coll de Sant Bartomeu (6,6 km al 4,5%), il Coll d’Estenalles (12,1 km al 3,9%) e infine l’Alto del Castell de Montjuïc (0,9 km al 9,4% con punte oltre il 13%) e la risalita verso il traguardo sempre nella zona del villaggio olimpico. Sarà un traguardo da finisseur.

Il favorito principale sarà infatti Primoz Roglic: lo sloveno è particolarmente abile in questo tipo di finali esplosivi, disponendo di un’ottima sparata e di un ottimo spunto in volata. Jumbo-Visma che deve reagire dopo una cronosquadre al di sotto delle aspettative. Occhio anche a Remco Evenepoel, altro corridore forte in questo tipo di arrivi, così come Marijn van den Berg, già vittorioso tre volte quest’anno sempre su tracciati mossi.

Jumbo-Visma che potrà contare anche su Jonas Vingegaard, mentre per quanto riguarda gli italiani sono diversi i corridori che ci possono provare, a partire da Andrea Bagioli, vincitore al Catalunya dell’ultima tappa lo scorso anno proprio con passaggio dal Montjuic. Anche Andrea Vendrame ha un ottimo spunto nello sprint e può giocarsi le sue carte se dovesse resistere al ritmo dei migliori.

VUELTA A ESPAÑA 2023, IL BORSINO DELLA SECONDA TAPPA

***** Primoz Roglic

**** Marijn van den Berg, Remco Evenepoel

*** Juan Ayuso, Andrea Bagioli, Bryan Coquard

** Andrea Vendrame, Omar Fraile, Romain Gregoire, Sergio Higuita, Jonas Vingegaard

* Alberto Dainese, Santiago Buitrago, Kaden Groves, Andreas Kron, Hugo Page

Foto: Lapresse