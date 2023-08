Vuelta a España 2023, Laurens De Plus si ritira dopo la prima tappa

E’ iniziata la Vuelta a España 2023 con la cronometro a squadre di Barcellona che ha visto primeggiare il Team dsm – firmenich, con il nostro Lorenzo Milesi prima maglia roja. Una cronosquadre che ha visto un buon Remco Evenepoel con la sua Soudal Quick-Step, mentre i favoriti della INEOS Grenadiers e della Jumbo-Visma hanno deluso le aspettative.

INEOS che ha dovuto fronteggiare già il primo forfait di questa corsa roja, ossia quello di Laurens De Plus, che si presentava come uno degli uomini più saldi al fianco del capitano Geraint Thomas, e che invece non potrà dare il proprio contributo.

Il belga è scivolato in una delle prime curve della cronosquadre sbattendo violentemente a terra. Rimasto a lungo al suolo mentre i suoi compagni proseguivano, il corridore della INEOS Grenadiers è stato assistito dallo staff del team che rapidamente ha deciso per il ritiro, visto il forte dolore provato dal classe 1995. Trasportato in ospedale per accertamenti per un forte trauma alla zona pelvica, il 27enne di Aalst non ha dunque concluso la prova e non potrà essere domani al via della seconda tappa.

Foto: Lapresse