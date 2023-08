Vuelta a España 2023, tappa di oggi Mataró-Barcelona: orari, percorso, tv, favoriti. Si muove già Roglic?

Seconda frazione, la prima in linea dopo la cronosquadre delle polemiche di ieri, per la Vuelta a España 2023. In scena oggi la Mataró-Barcelona: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sono tre i GPM da affrontare oggi. Il primo subito dopo il via: il Coll de Sant Bartomeu (5.5 km al 4.6% di pendenza media). Nella seconda parte della giornata ritmi che saranno tranquilli nonostante il Coll d’Estenalles (11.5 km al 4%). L’attesa è tutta per lo spettacolare finale: si sale verso l’Alto del Castell de Montjuïc (0.9 km al 9,4% di pendenza media e con punte al 13.0%), con scollinamento a 3 chilometri dal traguardo di Barcellona con una discesa tecnica da affrontare. Potranno muoversi i big?

FAVORITI SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Lorenzo Milesi è incredibilmente in Maglia Rosa e proverà a difenderla almeno per il primo giorno. Occhio però agli abbuoni e ai big che proveranno a muoversi, a partire da Primoz Roglic che con la sua Jumbo-Visma ha perso diversi secondi. Ovviamente Remco Evenepoel terrà d’occhio il suo rivale sloveno. Nomi per la giornata di domani quelli di Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) e Bryan Coquard (Cofidis). In casa Italia occhio ad Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep).

PROGRAMMA SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Domenica 27 agosto

Seconda tappa: Mataró – Barcellona (181,8 km)

Orario di partenza: 12.45

Orario d’arrivo: 17.30 circa

SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30