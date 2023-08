Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Possibile arrivo in volata, Groves sugli scudi

Non c’è un secondo di attesa alla Vuelta a España. Anche la quinta frazione della corsa spagnola si prospetta emozionante: la Morella-Burriana di 186,2 chilometri non smuoverà la classifica generale, ma sarà terreno incerto tra i velocisti e la eventuale fuga che si creerà all’inizio di giornata.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 12.50

Il finale è difatti pianeggiante negli ultimi 16 chilometri, ma prima ci saranno ben 2400 metri di dislivello a cui dover tenere conto, prima dell’unica salita registrata, il Collado de la Ibola ad oltre i -50 dalla fine (11,4 km al 3,9%) ci sono un altro paio di ascese non registrate su cui si scollinano i 1000 metri di altitudine. Una tappa che dunque può aprirsi ad ogni interpretazione.

Semmai si dovesse arrivare ad una volata, il favorito di giornata sarebbe ancora una volta Kaden Groves. Lo sprinter della Alpecin-Deceuninck ha trionfato ieri ed ha anche un secondo posto in saccoccia a Barcellona che lo piazzano automaticamente in prima fila. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) è stato battuto negli ultimi metri, ma era partito da molto lontano: la gamba c’è e può sfruttarla.

Marijn Van Den Berg (EF Education Easypost) dovrà controllare le proprie condizioni dopo la caduta all’ultima curva di ieri, ma se il fisico dovesse rispondere potrebbe anche dire la sua per un gran piazzamento. Ieri si sono fatti vedere i belgi Edward Theuns (Lidl-Trek), Milan Menten (Lotto Dstny) e Dries Van Gestel (TotalEnergies), che vorranno mettere i bastoni tra le ruote ai favoriti. Tra gli azzurri, cerca riscatto Alberto Dainese (DSM-firmenich), ieri senza forze per sprintare, mentre ci proverà anche Andrea Vendrame (AG2R Citroen) che vuole più punti possibili per la maglia verde. Se poi dovesse andare in porto la fuga, tutti i pronostici rischierebbero di saltare.

VUELTA A ESPAÑA 2023, IL BORSINO DEI FAVORITI

***** Kaden Groves

**** Juan Sebastian Molano, Marijn Van Den Berg

*** Milan Menten, Edward Theuns, Alberto Dainese

** Orluis Aular, Hugo Page, Dries Van Gestel

* Andrea Vendrame, Ivan Garcia Cortina, Felix Engelhardt, Hugo Hofstetter

Foto: LaPresse