Vuelta a España 2023: la tappa di domani La Vall d’Uixo-Observatorio Astrofisico de Javalambre. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Si svolgerà domani, giovedì 31 agosto 2023, la sesta tappa della Vuelta a España 2023. Dopo le due frazioni mosse di ieri e oggi, nella giornata di domani si disputerà una tappa sicuramente più impegnativa: si partirà alle ore 12:20 da La Vall d’Uixo e si arriverà in salita sull’Observatorio Astrofisico de Javalambre dopo 183,1 km ricchi di insidie.

La sesta tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:15.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Pronti, via e la strada sarà subito all’insù per alcuni chilometri. Si scollinerà sulla prima ascesa (non catalogata come GPM) dopo 6,5 km e poi si continuerà con un tratto ricco di saliscendi che accompagnerà i corridori ai piedi del Puerto De Arenillas (5,8 km al 4,7% di pendenza media). Una volta superata anche questa ascesa, verrà affrontata una discesa e successivamente ci sarà un altro pezzo di strada insidioso che proseguirà fino all’inizio dell’Alto Fuente de Rubielos (6.1 km al 6,2%). Quest’ultima salita terminerà a 100 km dall’arrivo, poi il percorso andrà avanti con continui su e giù fino ad arrivare all’imbocco del Pico del Buitre (10,9 km all’8% di pendenza media e punte del 16%), salita che porterà i corridori fino all’arrivo.

PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 31 agosto

Sesta tappa: La Vall d’Uixo – Observatorio Astrofisico de Javalambre (183,1 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario d’arrivo: 17.20 circa

SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15

Foto: LaPresse