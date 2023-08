Vuelta a España 2023, Gerben Thijssen positivo al Covid non parte. Simone Petilli lo sostituisce

Prenderà il via domani l’edizione 2023 della Vuelta a España. L’ultimo Grande Giro della stagione si prevede pieno di spunti, ma il fantasma del Covid aleggia sulle teste dei corridori. A farne le spese è stato il velocista Gerben Thijssen. Il corridore belga della Intermarché – Circus – Wanty non prenderà il via alla corsa a tappe iberica e al suo posto ci sarà Simone Petilli al 6° Grande Giro in carriera.

Un cambio in corso per la positività al Coronavirus. Una criticità che ha caratterizzato soprattutto il Giro d’Italia, ricordando la mancata partecipazione di Giulio Ciccone e l’incredibile uscita di scena dell’asso belga Remco Evenepoel, Maglia Rosa e grande interprete sulle strade nostrane. Non è un caso che lo stesso Evenepoel, alla vigilia della Vuelta, in qualità di vincitore del 2022, abbia sottolineato che il vero obiettivo sarà quello di non contrarre il Covid.

Comunque, un’assenza pesante per la Intermarché – Circus – Wanty, dal momento che Thijssen era l’uomo della squadra che si sarebbe giocato i successi di tappa in volata. La positività al tampone, effettuato proprio alla vigilia della prima frazione, darà una chance a Petrilli di mettersi in mostra.

Foto: LaPresse