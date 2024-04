Ciclismo, Gerben Thijssen non sarà al Giro d’Italia, si dirotta sul Tour de France

Niente Giro d’Italia per Gerben Thijssen. Il belga della Intermarché-Wanty è stato coinvolto meno di due settimane fa in una caduta alla Scheldeprijs riportando la rottura parziale dei legamenti della sua caviglia, dicendo così addio alla Corsa Rosa.

Al Giro Thijssen avrebbe dovuto rappresentare un’alternativa per i successi di tappa a Biniam Girmay; l’inizio della sua stagione era stato anche promettente con il successo al Trofeo Palma dello scorso 28 gennaio seguito dallo sprint di Lagos alla Volta ao Algarve, dove ha strappato anche il primo posto nella classifica a punti.

Thijssen ha dovuto così ricalibrare la sua stagione e non sarà presente nelle tre settimane di corsa in Italia. Il belga si concentrerà così sul Tour de France, che partirà da Firenze il 29 giugno. “L’infortunio si è rivelato meno grave di quanto temessimo – ha affermato – e ho recuperato rapidamente. Il feeling con la bicicletta migliora ma devo stare attento ad alcuni movimenti. Non partecipare al Giro è una delusione, non vedevo l’ora di debuttare, ma è la decisione migliore. Il programma ora mi garantisce tempo per riprendermi e mi dà una rinnovata motivazione, e andare al Tour è la realizzazione di un mio sogno di infanzia“.