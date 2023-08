Vuelta a España 2023, Enric Mas: “Il finale era davvero duro e io sono scoppiato”

Giornata dura per Enric Mas alla Vuelta a España 2023. Nella sesta tappa della corsa iberica, il corridore della Movistar ha provato a tenere il ritmo di Jonas Vingegaard e Primoz Roglic (Jumbo – Visma) sulla salita finale (il Pico del Buitre), ma a poco meno di 1 km dall’arrivo ha accusato la stanchezza ed è stato così costretto a rallentare e ad andare su con un ritmo “più blando”, chiudendo poi al 23° posto con un ritardo di 3’16” dal vincitore di tappa Sepp Kuss (Jumbo – Visma) e un distacco di 17” dal duo Vingegaard-Roglic.

“Mi mancavano solo 800 metri, ma la fine è stata molto dura per me e sono scoppiato – ha dichiarato Mas dopo il traguardo (fonte: Mundo Deportivo) -. Ringrazio comunque i compagni per l’ottimo lavoro svolto oggi e ci tengo a dire che sono molto contento per il settimo posto ottenuto da Einer Rubio”.

Ciò che è importante oggi per lo spagnolo è che sia riuscito a non perdere troppo terreno in classifica generale, così come hanno fatto anche tanti altri big: “Tra i favoriti non ho notato grandi differenze. È vero che siamo arrivati scaglionati, ma nessuno degli uomini più importanti per la classifica generale ha perso molto tempo”.

Foto: LaPresse