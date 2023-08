Vuelta a España 2023, Andrea Piccolo nuovo leader della classifica! Kron vince una tappa caotica

Andreas Kron vince una disordinata seconda tappa della Vuelta a España 2023 con arrivo a Barcellona: il danese ha piazzato un bel colpo, anticipando tutti sulla rampa del Montjuic. Bene anche gli italiani: terzo Andrea Vendrame e quarto Andrea Bagioli, entrambi protagonisti nello sprint del gruppo giunto a sette secondi. In Maglia roja Andrea Piccolo, passato con un vantaggio sufficiente ai meno nove dal traguardo.

Caos è la parola chiave dei primi due giorni di questa Vuelta a España 2023: dopo il disastro organizzativo della cronometro a squadre di ieri a Barcellona, con pochissima luce specie nella zona del traguardo, oggi le condizioni meteo hanno messo ancora a dura prova l’organizzazione: i primi due chilometri e gli ultimi nove chilometri sono stati neutralizzati per la tanta pioggia scesa sulla capitale catalana: i tempi per la classifica generale sono stati quindi presi ai meno nove dal traguardo.



Nonostante la pioggia e le temperature tutt’altro che elevate, alcuni corridori provano ad attaccare: prendono il sopravvento i nostri Matteo Sobrero (Team Jayco Alula) e Andrea Piccolo (EF Education-Easy Post), Javier Romo (Astana Qazaqstan Team), Jetse Bol (Burgos-BH) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA). Sobrero che è bravo a raccogliere sei punti nei primi due GPM e domani vestirà la maglia di miglior scalatore.

Da segnalare anche la foratura di Remco Evenepoel: il belga è andato in difficoltà, rimanendo staccato di circa un minuto nei confronti del gruppo. Grazie all’aiuto dei suoi compagni di squadra, il campione iridato 2022 è rientrato sotto senza particolari problemi. A poco meno di 50 chilometri dalla conclusione c’è una caduta in gruppo in cui vengono coinvolti Callum Scotson (Team Jayco AlUla) e Pelayo Sanchez (Burgos-BH). Inizia anche la scrematura tra i battistrada: i primi a staccarsi sono Bol e Nicolau.

Le condizioni atmosferiche continuano a mietere vittime e nel plotone finisce per terra anche Primoz Roglic: il tre volte vincitore della corsa roja fortunatamente si rialza subito senza conseguenze quando manca 35 km alla conclusione. Più ci si avvicina al finale e più diventa una corsa a eliminazione: cadono Storer, Buitrago e soprattutto la maglia roja Lorenzo Milesi che si fa male al braccio sinistro e si rialza, alzando però bandiera bianca.

In fuga rimangono solo Piccolo e Romo, poiché Sobrero va improvvisamente in crisi e non riesce a tenere il passo degli altri due. Per il corridore italiano della EF l’obiettivo diventa così a tutti gli effetti la maglia roja. La coppia al comando paga la stanchezza e viene ripresa a otto chilometri dalla conclusione, ma Piccolo difende il vantaggio necessario per diventare il nuovo leader della corsa. Dopo l’ingresso nel circuito, c’è un rallentamento del plotone, con tutti gli uomini di classifica che si rialzano.

Sullo strappo del Montjuic approfitta della situazione Andreas Kron che parte deciso e crea un gap sostanzioso rispetto ai diretti avversari. Il danese non si volta più indietro e realizza un gran bel colpo dopo aver vinto alla Volta a Catalunya e bellissima dedica al cielo a Tijl De Decker, suo compagno di squadra scomparso due giorni fa.