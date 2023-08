Volley mercato, come stanno cambiando le squadre di Superlega? Spostamenti, acquisti e cessioni

La lunga estate della pallavolo sta per entrare nel vivo con gli Europei e i tornei preolimpici in vista di Parigi 2024, ma le squadre di club stanno completando le proprie squadre in vista della prossima stagione. Un doppio scambio tra Trento e Perugia rappresenta l’acme del volley mercato della SuperLega: i Campioni d’Italia hanno strappato l’opposto Rychlicki ai Block Devils, che invece si sono appropriati delle prestazioni di coach Lorenzetti. Sulla panchina dei dolomitici siederà Soli (da Cisterna), ma gli scudettati hanno anche perso l’attaccante Matey Kaziyski (andato a Milano) e il centrale Lisinac, trasferitosi a Varsavia e sostituito con Kozamernik (dall’Asseco Resovia). Perugia non ha cambiato altro e ripartirà dunque con Giannelli, Leon, Semeniuk e il nuovo opposto Ben Tara (dal PSG Stal Nysa).

Civitanova cercherà di sollevarsi con il nuovo opposto Lagumdzija (da Modena), ma per il resto non ci saranno grosse novità: De Cecco in regia, Zaytsev e Nikolov di banda, Chinenyeze e Anzani al centro, Balaso il libero. Modena vuole tornare ai vertici con il nuovo allenatore Francesco Petrella e le novità in entrata sono degne di nota: l’opposto Sapozhkov da Verona (giocherà in diagonale con Bruno), lo schiacciatore Juantorena (rientrerà in Italia dopo l’avventura allo Ziraat Ankara, potrebbe essere titolare accanto a Rinaldi), il martello Davyskiba (da Monza) e il centrale Brehme, potenziale titolare insieme a Sanguinetti, addio a Earvin Ngapeth.

Milano proverà a essere ancora l’outsider dopo la semifinale della passata stagione. Arriverà Kaziyski per affiancare Ishikawa di banda, mentre Dirlic (da Cisterna) sarà il nuovo bomber al posto del partente Patry (allo Jastrzebski Wegiel). Sempre Porro il palleggiatore, Loser e Piano i centrali, Catania il libero. Attenzione a Verona che si è appropriata dello schiacciatore Dzavoronok (da Trento) e dell’opposto iraniano Amin Esmaeilnezhad, una potenziale rivelazione del nostro campionato.

Piacenza vuole sognare in grande dopo la semifinale scudetto. La grande novità è l’arrivo di coach Anastasi da Perugia, per il resto la squadra non cambia: Romanò opposto in diagonale con Brizard, Lucarelli e Leal i martelli, Simon e Caneschi al centro (attenzione all’opzione Ricci da Siena), Scanferla il libero. Monza ha perso Davyskiba e il libero Federici (andato a Modena), oltre al bomber Grozer (in uscita), ma l’arrivo delgli schiacciatori Loeppky e Takahashi (rispettivamente da Taranto e Paova) rappresenterà un bel rinforzo per la squadra di capitan Beretta e dell’altro centrale Galassi, con Cachopa in regia e Szwarc opposto.

Attenzione ai colpi di Padova, che avrà dalla sua l’opposto Gabi Garcia di Padova e il palleggiatore Falaschi da Taranto. Lanza torna in Italia e si accasa a Taranto dove vedremo anche l’opposto statunitense Russell, il palleggiatore spagnolo Trinidad de Hero, il centrale statunitense Jendryk. Cisterna cambia l’intera diagonale (Saitta-Faure), acquista il centrale Mazzone e il libero Piccinelli. Catania ha acquistato il titolo sportivo da Vibo Valentia e tornerà nella massima Serie con Orduna-Buchegger, Tondo-Masulovic, Zappoli-Basic, Cavaccini, a disposizione tra gli altri Randazzo e Manavinezhad.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli