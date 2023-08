Volley, l’Italia cavalca ai Mondiali Under 19: Magliano scatenato, Belgio travolto. Adesso il Brasile

L’Italia prosegue la propria cavalcata ai Mondiali Under 19 di volley maschile, sconfiggendo il Belgio per 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 26-24) e infilando così la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi. La nostra Nazionale ha letteralmente dominato i primi due set a San Juan (Argentina) e si è issata sull’11-6 nella terza frazione: tutto sembrava apparecchiato per una rapida vittoria tricolore, ma gli avversari sono riusciti a sorpresa a rimontare e a trascinare la contesa al quarto parziale, dove gli azzurri hanno tenuto botta e hanno chiuso i conti ai vantaggi.

I ragazzi di coach Michele Zanin si confermano al comando del gruppo D (3 successi, 9 punti) e stanotte torneranno in campo per fronteggiare il Brasile (secondo con 2 affermazioni e 7 punti) nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento, con la consapevolezza che basterà vincere due set per raggiungere l’obiettivo e garantirsi un tabellone sulla carta più favorevole nella fase a eliminazione diretta (gli azzurri erano già certi della qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria, vinta nel 1997 e nel 2019 dai nostri portacolori).

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Lorenzo Magliano, autore di 23 punti (3 ace). Il capitano è stato affiancato di banda da Alessandro Bristot (14 punti), in doppia cifra anche l’opposto Tommaso Barotto (12 punti, 2 ace) e il centrale Pardo Mati (10 punti), supportato in reparto da Federico Miraglia (4, 2 muri) con spazi anche per Gioele Adeola Taiwo (2). Regia di Giacomo Selleri (2 punti), Flavio Morazzini il libero. Al Belgio non è bastato il martello Berre van Looveren (15 punti).

Foto: FVIB