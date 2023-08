Volley, Italia in Finale alle Universiadi. Magalini show, Cina travolta: caccia all’oro dopo Napoli

L’Italia ha travolto la Cina con uno schiacciante 3-0 (25-19; 26-24; 25-25) e si è qualificata alla finale del torneo di volley maschile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha sofferto soltanto nel secondo set contro i padroni di casa a Chengdu, ma per il resto ha dominato in lungo e in largo come da pronostico della vigilia.

Gli azzurri hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo e lunedì 7 agosto (ore 14.00) torneranno in campo per fronteggiare la Polonia (capace di imporsi sull’Iran per 3-0), andando a caccia della medaglia d’oro: sarà il revival della sfida che anche quattro anni fa a Napoli mise in palio il titolo vinto poi dall’Italia.

Prestazione straripante da parte dello schiacciatore Giulio Magalini, che ha messo a segno 19 punti (4 muri). In doppia cifra anche l’opposto Lorenzo Sala (10 punti) e il centrale Lorenzo Cortesia (10), supportato in reparto da Marco Vitelli (6). Il palleggiatore Paolo Porro (4 punti) ha innescato anche il capitano Francesco Recine (6 punti per il martello), bene il libero Damiano Catania. Agli avversari non è bastato il bomber Zhang (12).

Foto: Federvolley