Volley, Italia-Francia ai quarti degli Europei 2023: le Gallette ai raggi X, squadra emergente con conoscenze di Serie A

L’Italia affronterà la Francia ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile. L’appuntamento è per martedì 29 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale sarà accolta dal proprio pubblico e dove proseguirà la fase a eliminazione diretta di questa rassegna continentale. Le azzurre sono reduce dal cammino immacolato nella fase a gironi, caratterizzato da cinque vittorie per 3-0 contro le poco temibili Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia, prima di un ottavo di finale rivelatosi più complicato del previsto contro la Spagna (3-0 ma soffrendo nei primi due set.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con i favori del pronostico contro la compagine transalpina, che comunque è in grande crescita e sta ben figurando. Le Gallette sono allenate da Emile Rousseaux e hanno lavorato tantissimo per essere quantomeno competitive alle Olimpiadi di Parigi 2024: non giocano i Mondiali dal 1974, ma nel grande evento casalingo vogliono ben figurare.

Agli ultimi Europei si spinsero fino ai quarti di finale, dove riuscirono addirittura a strappare un set alla Serbia e conclusero al settimo posto, ovvero il miglior risultato da settant’anni a questa parte. La Francia ha concluso la fase a gironi al secondo posto con 4 vittorie (contro Slovacchia, Spagna, Finlandia, Estonia) e 1 sconfitta (3-1 contro l’Olanda), poi agli ottavi ha sofferto più del previsto contro la Romania riuscendo comunque a imporsi per 3-1.

La giocatrice simbolo è senza ombra di dubbio l’opposto Lucille Gicquel, figlia dell’ex saltore in alto Jean-Charles (personale di 2.33 e in passato anche argento agli Europei Indoor). La 25enne si appresta a iniziare la sua terza stagione a Cuneo, nell’ultima stagione di Serie A1 ha messo a segno 183 punti e nell’ottavo di finale contro la Romania è risultata la top-scorer con 18 punti.

Gioca in Italia anche la schiacciatrice Helene Cazaute, che nelle ultime due annate si è distinta a Chieri e che da ottobre vestirà la casacca dell’ambiziosa Milano: la 25enne è andata a referto con ben 301 punti nell’ultimo campionato di Serie A1. L’altro martello è la poco conosciuta Halimatou Bah, ha soltanto 19 anni e gioca nel campionato francese, ma sembra avere la potenza e i numeri per esperimersi al meglio: contro la Romania ha messo a segno 11 punti con il 43% in ricezione e il 26% in attacco, subentrando ad Amélie Rotard, 22enne in forza al Nantes.

La centrale di riferimento è l’esperta 35enne Christina Bauer, vista anche in Italia tra il 2010 e il 2013 e a Piacenza nel 2015-2016, prima del ritorno in Patria. Al suo fianco ci sarà Amandha Marine Sylves, che contro la Romania ha firmato addirittura 8 muri: è un volto notissimo della Serie A, visto che ha giocato a Firenze nelle ultime due stagioni e ora si appresta a raggiungere Gicquel a Cuneo. La regia è nelle mani di Nina Stojilkovic, 26enne del Le Cannet che sta ingranando in maniera interessante. Il libero è Amandine Giardino, 28enne in forza al Nantes.

