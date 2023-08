Volley femminile, infortunio per Tijana Boskovic agli Europei? Cosa è successo alla serba: i primi referti

La Serbia è in ansia per le condizioni fisiche di Tjana Boskovic. L’opposto ha infatti rimediato un infortunio durante la partita giocata ieri sera contro il Belgio agli Europei 2023 di volley femminile. L’ultimo incontro della fase a gironi ha regalato una brutta sorpresa alla MVP degli ultimi due Mondiali, vinti con la propria Nazionale.

L’attaccante è infatti atterrata male dopo un salto e ha lamentato un dolore al tallone all’inizio del secondo set, non ritornando più in campo e venendo sostituita da Bjelica. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno comunque vinto la partita per 3-0 e hanno chiuso da imbattute la prima fase, ma ora c’è grande preoccupazione per le condizioni della propria stella.

La pallavolista si è sottoposta ai primi accertamenti nella mattinata odierna e la Federazione Serba ha comunicato che non sembra essere un infortunio molto grave. Nelle prossime ore verranno svolte ulteriori indagini cliniche per entrare ancora più in profondità sul problema avuto dalla fuoriclasse balcanica.

La Serbia resterà a Bruxelles (Belgio) e lunedì 28 agosto tornerà in campo per disputare l’ottavo di finale contro la Svezia di Isabelle Haak. Non sarà una partita così semplice per le Campionesse del Mondo, ci sarà anche Tijana Boskovic nel sestetto titolare? In palio la qualificazione al quarto di finale da disputare contro la vincente di Repubblica Ceca-Ucraina. La semifinale dovrebbe poi essere contro l’Olanda, ampiamente favorita con la Svizzera e poi anche contro la vincente di Bulgaria-Slovacchia.

Foto: CEV