Volley femminile, Europei 2023: risultati 17 agosto. La Bulgaria batte la Bosnia nel girone dell’Italia

Si conclude un’altra giornata ricca di incontri agli Europei di pallavolo femminile: sei le partite disputate oggi, delle quali due nel raggruppamento azzurro.

Nel girone dell’Italia fatica più del previsto la Bulgaria ad avere ragione della Bosnia con il punteggio di 3-1. Bulgare dominanti nei primi due set, anche sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria di ieri contro la Croazia (25-20, 25-19). Nel terzo parziale, però, qualcosa si inceppa nella squadra di Micelli che permette alle bosniache, guidate da Begic, di scattare avanti 16-11 e di vincere 25-19. La Bulgaria si ritrova in fretta, guadagna da subito un buon vantaggio in avvio di quarto set (9-5) e si impone con il punteggio di 25-18 volando in testa alla classifica a punteggio pieno. Marinova 19 punti per la squadra bulgara, Begic con 16 punti la top scorer della Bosnia.

Nel gruppo D che si gioca in Estonia, la Slovacchia parte con il piede giusto rifila un secco 3-0 una rinunciataria Finlandia. le slovacche partono bene vincendo 25-20 il primo set, poi arriva la reazione delle finniche che però si fanno superare nel finale e cedono 25-23. Nel terzo set netto il predominio delle slovacche che si impongono 25-16. Per le slovacche 17 punti per Sunderlikova, 13 punti a testa per Palnutova e Zernovic, in casa Finlandia 12 punti per Kokkonen.

Tutto facile, o quasi, anche per l’Olanda che ha faticato solo in avvio a piegare una Spagna combattiva ma inferiore tecnicamente e fisicamente. Tirato il primo set vinto 25-23 dalle olandesi che poi hanno dominato il resto dell’incontro (25-18 e 25-21).

Più fatica del previsto anche per la Germania che inizia comunque con un 3-0 il suo cammino europeo contro la Grecia. Vittoria per 25-19 nel primo set per le tedesche che poi hanno respinto la reazione delle elleniche per il 25-21 del secondo parziale. Terzo set tiratissimo con la Germania che riesce ad avere la meglio ai vantaggi (29-27).

Molto bene il Belgio che parte con un netto 3-0 sull’Ungheria. Magiare che non hanno mai toccato quota 20 nei tre set, miglior marcatrice è Britt Herbots con sedici punti a segno.

L’ultimo incontro di giornata ha visto la sfida tra Romania e Croazia, sempre nel girone dell’Italia. Successo per le rumene, che all’esordio erano state sconfitte proprio da Antropova e compagne, per 3-1.

Photo LiveMedia/Valerio Origo