Volley femminile, Europei 2023: la Serbia ribalta la Svezia, Boskovic stellare contro Haak e pass per i quarti

La Serbia ha sconfitto la Svezia per 3-0 (25-17; 25-13; 25-13) e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno vinto in maniora sciolta il primo match della fase a eliminazione diretta andato in scena a Bruxelles (Belgio) e si sono così guadagnate l’agevole sfida contro la vincente di Ucraina-Repubblica Ceca.

Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno già messo nel mirino la semifinale da disputare teoricamente contro l’Olanda. La partita odierna poteva rivelarsi ostica visto che la formazione scandinava poteva fare affidamento su una fuoriclasse assoluta come Isabelle Haak, ma l’opposto di Conegliano non aveva a disposizione compagne di squadra all’altezza.

La Serbia è stata trascinata da una dirompente Tijana Boskovic. La bomber, MVP degli ultimi due Mondiali, si era infortunata al tallone durante l’ultimo match della fase a gironi contro il Belgio, ma l’attaccante ha prontamente recuperato ed è stata stellare: 24 punti (2 ace, 1 muro) con il 62% in fase offensiva. Impeccabile regia della solita Maja Ognjenovic, 9 punti per la centrale Mina Popovic, 7 per la schiacciatrice Blanka Busa affiancata di banda da Aleksandra Uzelac (6), 6 sigilli anche per l’altra centrale Maja Aleksic. Isabelle Haak non è bastata alla Svezia con i suoi 16 punti (3 muri e 2 ace, 31% in fase offensiva), 8 sigilli per sua sorella Anna.

Foto: CEV