Volley femminile, Europei 2023: la Repubblica Ceca batte l’Ucraina al tie-break e raggiunge la Serbia ai quarti

La Repubblica Ceca ha sconfitto l’Ucraina per 3-2 (25-22; 25-22; 20-25; 10-25; 15-12) e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile. A Bruxelles (Belgio) è andata in scena una partita altamente spettacolare, dove le ceche si sono portate sul 2-0 salvo subire la rimonta avversaria prima di imporsi al tie-break. Le ragazze di coach Ioannis Athanasopoulos si sono così regalate la sfida contro la fortissima Serbia, dove partiranno ampiamente sfavorite.

Prestazione sopra le righe da parte delle attaccanti Michaela Mlejnkova (21 punti, 2 muri), Gabriela Orvosova (20 punti, 5 muri) e Helena Havelkova (19 punti, 4 muri). L’Ucraina di coach Ivan Petkov ha cercato il ribaltone, ma si è fermata proprio sul più bello nonostante le prove magistrali di Ulyana Kotar (26 punti) e Oleksandra Milenko (17 punti).

Si completa così il quadro dei quarti di finale della rassegna continentale. A Firenze si giocheranno Italia-Francia e Olanda-Bulgaria, mentre a Bruxelles ci sarà spazio per Serbia-Repubblica Ceca e Turchia-Polonia. L’appuntamento nel capoluogo toscano è per martedì 29 agosto, mentre il giorno successivo si giocheranno le due partite nella capitale belga. Appuntamento poi a venerdì 1° settembre per le semifinali a Bruxelles, dove si conosceranno i nomi delle due squadre che domenica si fronteggeranno per il titolo.

Foto: CEV