Volley femminile, Europei 2023: formula e regolamento del torneo

Gli Europei 2023 di volley femminile si disputeranno dal 15 agosto al 3 settembre tra Italia, Belgio, Germania, Estonia. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La rassegna continentale è uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate insieme ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ogni Paese organizzatore ospiterà un girone. In Italia si disputerà la Pool B e la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro Romania (match d’apertura a Verona il 15 agosto), Svizzera e Bulgaria (a Monza), Bosnia Erzegovina e Croazia (a Torino). Il raggruppamento delle azzurre, che si presenteranno da Campionesse d’Europa, si incrocerà agli ottavi e ai quarti, in programma a Firenze, con il Gruppo D previsto a Tallinn (Estonia), dove spicca l’Olanda.

La Pool A andrà invece in scena in Belgio, dove sono particolarmente attese le padrone di casa, la Serbia (Campionesse del Mondo) e la Polonia. Questo girone incrocerà per ottavi e quarti di finale, previsti a Bruxelles (Belgio), il Gruppo C, di scena a Dusseldorf (Germania), dove sarà la Turchia (fresca vincitrice della Nations League) a fare la voce grossa. Semifinali e finali si disputeranno a Belgrado (Serbia). Di seguito i giorni, il calendario e la formula degli Europei 2023 di volley femminile.

GIRONI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

POOL A (a Gent: Belgio): Belgio, Serbia, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

POOL B (a Verona, Monza, Torino): Italia, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Romania, Svizzera.

POOL C (a Dusseldorf: Germania): Germania, Turchia, Azerbaijan, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia.

POOL D (a Tallinn: Estonia): Estonia, Olanda, Francia, Spagna, Slovacchia, Finlandia.

TABELLONE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

OTTAVI DI FINALE:

Ottavo di finale 1: Prima Pool A vs Quarta Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 2: Prima Pool C vs Quarta Pool A (a Bruxelles)

Ottavo di finale 3: Seconda Pool A vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 4: Seconda Pool vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 5: Prima Pool B vs Quarta Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 6: Prima Pool D vs Quarta Pool B (a Firenze)

Ottavo di finale 7: Seconda Pool B vs Terza Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 8: Seconda Pool D vs Terza Pool B (a Firenze)

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Bruxelles)

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Bruxelles)

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Firenze)

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Firenze)

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (a Bruxelles)

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (a Bruxelles)

FINALI:

Finale per il bronzo: Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 (a Bruxelles)

Finale: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (a Bruxelles)

Foto: FIVB