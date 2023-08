Volley femminile, chi vince gli Europei 2023? Le quote dei bookmakers per le scommesse. Italia in pole?

L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre. La nostra Nazionale esordirà a Ferragosto contro la Romania all’Arena di Verona e cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento con grandi velleità, dopo che lo scorso anno si misero al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno vedersela soprattutto con la Serbia di coach Giovanni Guidetti (Campionesse del Mondo) e la Turchia di Daniele Santarelli (fresche vincitrice della Nations League), senza sottovalutare la Polonia, mentre Olanda, Belgio e Germania partiranno più attardate secondo i pronostici della vigilia.

L’Italia sembr aessere la grande favorita della vigilia secondo i bookmakers. Gli allibratori sono concordi nell’individuare Paola Egonu e compagne come le indiziate principali alla vittoria finale. Le quote per le scommesse parlano chiaro, visto che il successo delle azzurre è dato a 2.00 (se si giocano dieci euro se ne vincono venti). La Serbia insegue a quota 3.25, mentre l’affermazione della Turchia è data a 6.00. A quota 12.00 si trovano Polonia e Olanda, mentre il Belgio viaggia in zona 100.

QUOTE SCOMMESSE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Italia 2.00

Serbia 3.45

Turchia 6.50

Polonia 12.00

Olanda 12.00

Belgio 100.00

Foto: FIVB