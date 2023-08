Volley, Europei 2023: le favorite. Polonia, Francia e Italia le più attrezzate, ma occhio a diverse sorprese possibili

L’Europa del volley maschile scalda i motori per l’appuntamento continentale e fare pronostici non è sempre facile anche perchè le squadre di buon livello sono sempre tante nel Vecchio Continente e l’exploit, come fu quello inatteso dell’Italia nel 2021, è sempre dietro l’angolo. I numeri dicono che sono ai nastri di partenza in prima fila ci siano la squadra campione olimpica in carica, la Francia, che non è più riuscita a ripetersi sui livelli di Tokyo 2021 ma che può contare su un organico di altissima qualità, la squadra campione del Mondo e d’Europa in carica, che tra l’altro gioca anche tra le mura amiche, l’Italia di Fefè De Giorgi che sembra aver trovato una continuità di rendimento molto elevata e la squadra che ha saputo dominare il panorama mondiale per un quadriennio, la Polonia, che può contare su un organico solidissimo e ha tanta voglia di riscatto dopo il doppio flop casalingo, prima col Mondiale e poi con la VNL 2023.

Queste sono le formazioni che rubano l’occhio ad una prima lettura. Il gruppo transalpino è ormai collaudato, in attesa che arrivino i rinforzi dalla Nazionale che ha appena saputo trionfare al Mondiale Under 19. Tutti giocatori che gli appassionati italiani conoscono benissimo, rodati, forti ma che non sempre riescono ad esprimere il meglio quando indossano la maglia della Nazionale. In panchina c’è Andrea Giani che è una garanzia.

La Polonia ha come allenatore Nikola Grbic e può contare su titolari e alternative di altissimo livello. Basti pensare che a maggio le due squadre a contendersi la Champions erano polacche, che la Polonia ha vinto due Mondiali nel 2014 e nel 2018, che questo gruppo non si discute, anche se non è stato vincente negli ultimi due anni come lo era stato nel lustro precedente.

Le outsider potrebbero arrivare dalla ex Jugoslavia e potrebbero essere la Slovenia, che con un gruppo rodato e che inizia ad avere un’età media molto elevata, ha disputato la finale Europea nel 2021 e la semifinale Mondiale nel 2022 e che stavolta ha tutte le intenzioni di arrivare in fondo. Da non sottovalutare anche la Serbia che è alle prese con un complicato ricambio generazionale ma che può contare ancora su alcuni grandi interpreti che potrebbero trovare la giornata giusta e magari fare vittime eccellenti.

Bulgaria, Olanda e Germania sembrano oggettivamente un gradino al di sotto rispetto alle altre squadre favorite ma, soprattutto i bulgari, non vanno sottovalutati perchè, come i serbi, nella giornata giusta possono davvero mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Foto Fivb