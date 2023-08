VIDEO Sinner-De Minaur 6-4, 6-1, ATP Toronto: highlights della Finale. L’italiano dilaga nel secondo set

Al terzo tentativo arriva per Jannik Sinner la prima vittoria in carriera in un torneo di categoria ATP Masters 1000: nella finale del National Bank Open 2023 di tennis, disputato a Toronto, in Canada, l’azzurro ha battuto l’australiano Alex de Minaur, con lo score di 6-4 6-1 in un’ora e mezza di gioco.

Sempre in vantaggio nel corso del match, Sinner per due volte si fa riprendere nel primo set, da 2-0 a 2-2 e da 4-2 a 4-4, ma poi arriva l’allungo decisivo sul 6-4. Nella seconda frazione non c’è mai storia, dato che dall’1-1 iniziale l’azzurro vince i restanti cinque giochi e chiude sul 6-1.

Con i 1000 punti ottenuti nel ranking ATP, Jannik Sinner compie un doppio sorpasso, ai danni del russo Andrey Rublev e del norvegese Casper Ruud e ritocca il proprio best ranking, portandosi al 6° posto ed eguagliando la miglior posizione raggiunta in carriera da Matteo Berrettini.

Manca ormai solo il conforto dell’aritmetica per la qualificazione alle ATP Finals di Sinner: il margine dell’azzurro sale rispettivamente a 1580 punti sull’ottavo classificato ed a 1705 sul nono. Va ricordato che alle Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’8° ed il 20° posto.

VIDEO SINNER-DE MINAUR 6-4 6-1





Foto: LaPresse