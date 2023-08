VIDEO Sinner-Berrettini 2-0, ATP Toronto: highlights e sintesi. Vittoria netta dell’altoatesino

Nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada, Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini per 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Decisivo il parziale di 5-0 a cavallo dei due set, dal 4-4 al 6-4 3-0, con due break, uno a fine primo parziale ed uno ad inizio secondo.

Agli ottavi Jannik Sinner affronterà lo scozzese Andy Murray: si tratta del terzo incrocio tra i due, con un bilancio di 1-1 nei precedenti. Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma il terzo match, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il polacco Hubert Hurkacz, inizierà non prima dell’1.00 ora italiana. A seguire scenderanno in campo l’italiano e lo scozzese.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-BERRETTINI 2-0

Foto: LaPresse