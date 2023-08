VIDEO Ciclismo, Mondiali 2023: lo splendido trionfo nella cronometro di Lorenzo Milesi

Splendida medaglia d’oro in casa Italia in questo pomeriggio ai Mondiali di Glasgow. Nella cronometro dedicata agli uomini under 23 a trionfare è Lorenzo Milesi.

Già professionista (21 anni per lui), il corridore della DSM si è andato a prendere il titolo nella prova contro il tempo battendo il favoritissimo Alec Segaert.

Andiamo a rivivere la sua prova con questo video della fase finale.

VIDEO LORENZO MILESI CONQUISTA IL TITOLO A CRONOMETRO UNDER 23

Foto: Federciclismo