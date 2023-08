Verona-Roma oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Quest’oggi, sabato 26 agosto, la Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in scena. La massima serie italiana è iniziata ufficialmente lo scorso weekend, tra il 19 e il 21 agosto. E adesso il campionato è pronto a proseguire: tante le partite interessanti anche in questa giornata ma concentriamoci maggiormente la nostra attenzione su Verona-Roma. Gli scaligeri e la squadra capitolina si daranno battagli all’interno del Bentegodi in data odierna a partire dalle ore 20.45.

Nella prima uscita stagionale, i gialloblù, hanno ottenuto tre punti importantissimi al Castellani, in casa dell’Empoli. Gli uomini di Marco Baroni hanno dunque subito risposto presente e vorranno certamente mantenere un buon ritmo nel corso della stagione anche e soprattutto per evitare quanto successo nella scorsa annata: lo spareggio salvezza. Ma dall’altra parte del campo ci sarà sicuramente una squadra agguerrita soprattutto dopo l’esordio.

La Roma di José Mourinho ha pareggiato in casa all’Olimpico, nella sfida contro la Salernitana. Un solo punto che non ha certamente soddisfatto il portoghese così come tutta la formazione giallorossa. La voglia di fare bene in Veneto è tanta: vedremo se Dybala e compagni riusciranno a espugnare il fortino veronese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Verona-Roma, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO VERONA-ROMA

Sabato 26 agosto

Ore 20.45 Verona-Roma– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA VERONA-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Mboula; Bonazzoli. All. Baroni

Indisponibili: Henry, Lazovic, Hrustic, Braaf

Henry, Lazovic, Hrustic, Braaf Squalificati: –

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Aouar, Zalewski; Pellegrini, Dybala, Belotti. All. Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Abraham

Kumbulla, Abraham Squalificati:

