Calendario Mondiali vela classi olimpiche 2023: programma, orari, tv, streaming

Conto alla rovescia agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, che si svolgerà a The Hague (L’Aia, Paesi Bassi) dall’11 al 20 agosto. Si preannuncia una rassegna iridata infuocata, che assegnerà circa il 40% delle quote a cinque cerchi complessive in palio per la prossima edizione delle Olimpiadi a Parigi.

Momento della verità per tanti Paesi tra cui l’Italia, reduce da un ottimo biennio post-Tokyo e chiamata a qualificare subito al primo colpo il maggior numero possibile di barche per i Giochi Olimpici del 2024. Saranno in tutto 32 gli equipaggi tricolori impegnati nelle acque olandesi del Mare del Nord con l’obiettivo di staccare il pass non nominale a cinque cerchi.

Movimento azzurro che può sicuramente lottare per un piazzamento di prestigio nel Nacra 17 (con la triade Tita-Banti, Ugolini-Giubilei e Bissaro-Frascari), nel windsurf iQFoil (Nicolò Renna al maschile, Marta Maggetti al femminile), nel Formula Kite maschile (Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti), tra i 49erFX (Germani-Bertuzzi) e nel singolo femminile ILCA 6 (Chiara Benini Floriani), ma non sono esclusi altri possibili outsider.

Di seguito il programma provvisorio, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali di vela olimpica a classi unificate. L’evento sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di World Sailing, mentre le Medal Race verranno trasmesse anche in diretta tv sui canali Eurosport ed in streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now.

CALENDARIO MONDIALI VELA 2023

Venerdì 11 agosto

Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto

Sabato 12 agosto

Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto

Domenica 13 agosto

Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile

Lunedì 14 agosto

Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Kite, iQFoil

Martedì 15 agosto

Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Kite, iQFoil

Mercoledì 16 agosto

Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Kite, iQFoil

Giovedì 17 agosto

Medal Race Nacra 17 e 470 misto

Regate di flotta 49er, 49erFX, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Kite, iQFoil

Venerdì 18 agosto

Medal Race 49er e 49erFX

Regate di flotta ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Kite, iQFoil

Sabato 19 agosto

Medal Series Kite e iQFoil

Regate di flotta ILCA 6 femminile e ILCA 7 maschile

Domenica 20 agosto

Medal Race ILCA 6 femminile e ILCA 7 maschile

PROGRAMMA MONDIALI VELA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sui canali Eurosport (palinsesto ancora da definire) saranno visibili tutte le Medal Race e Medal Series.

Diretta streaming: canale Youtube di World Sailing; su Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now saranno disponibili le Medal Race e le Medal Series.

Foto: Pagina FB FIV