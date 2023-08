Vela, Mondiali 2023: pioggia di pass olimpici per l’Italia! Altre 5 classi si qualificano a Parigi 2024

Nonostante lo svolgimento di una sola regata a causa delle condizioni meteo (vento debole), l’ottava giornata dei Campionati Mondiali 2023 di vela a classi unificate ha emesso tanti verdetti fondamentali a Den Haag. In primis sono state assegnate le medaglie iridate nei 49er e nei 49erFX, inoltre la conclusione delle qualificazioni nel windsurf e nel kite (domani sono in programma le Medal Series) ha già delineato il quadro per l’assegnazione dei pass olimpici per Parigi 2024.

Ottime notizie per l’Italia che, dopo l’oro di Tita-Banti nel Nacra 17, si aggiudica altre 5 quote a cinque cerchi in un colpo solo. La flotta azzurra potrà quindi schierare un equipaggio a Marsiglia anche nelle seguenti classi: iQFoil maschile, iQFoil femminile, Formula Kite maschile, Formula Kite femminile e singolo femminile ILCA 6. Domani l’ILCA 7 maschile dovrebbe aggiungersi all’elenco grazie a Lorenzo Brando Chiavarini, tuttavia manca ancora l’ufficialità.

Il movimento tricolore può già festeggiare la seconda medaglia della rassegna iridata olandese, con Nicolò Renna che ha chiuso in prima posizione le Opening Series nel windsurf ed è quindi qualificato direttamente per la Finale a 3 delle Medal Series. Ancora da decidere ovviamente la posizione esatta sul podio, inoltre la squadra azzurra potrà contare anche su Luca Di Tomassi (testa di serie n.9) nei quarti di finale.

Qualificazione olimpica in ghiaccio anche nell’iQFoil femminile, con Marta Maggetti quarta dopo le regate di flotta e costretta dunque a cominciare le Medal Series dai quarti di finale. Spostandoci al Formula Kite, Riccardo Pianosi ha staccato il pass non nominale per Parigi grazie al suo terzo posto nelle Opening Series e domani metterà nel mirino le medaglie partendo dalle semifinali. Niente Medal Series nel Kite femminile per le rider tricolori, tuttavia il 15° posto assoluto di Maggie Pescetto rappresenta l’ultima posizione utile (a +1 sulle prime escluse Spagna e Austria) per regalare all’Italia lo slot a cinque cerchi.

In attesa di capire se domani verranno recuperate le ultime due prove di Gold Fleet, Carolina Albano (attualmente ottava nella generale) ha un margine sufficiente per poter conquistare aritmeticamente la quota olimpica non nominale nell’ILCA 6. Quest’oggi è terminato invece il Mondiale delle derive acrobatiche, con la Medal Race dei 49er che ha sancito l’oro dei Paesi Bassi (Lambriex/Van de Werken) davanti alla Svizzera (Schneiter/De Planta) e alla Spagna (Botin le Chever/Trittel Paul). Trionfo mai realmente in discussione nei 49erFX per la Svezia di Bobeck/Notzler, davanti alle olandesi Van Aanholt/Duetz e alle australiane Price/Haseldine.

Foto: Pagina FB FIV