ATP Cincinnati 2023, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti eliminati ai quarti in doppio

Si ferma ai quarti la corsa nel tabellone di doppio maschile del Western & Southern Open 2023, torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio, di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, in main draw grazie ad una wild card, i quali cedono alla coppia composta dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus, vittoriosi per 7-6 (5) 7-6 (7) in due ore di gioco.

Nel primo set gli azzurri sono i primi ad allungare, in virtù del break conquistato nel quinto game, poi nel decimo gioco, quando gli italiani servono per il set, tutto viene rimandato al deciding point, dove però la spunta la coppia anglofona. L’esito del parziale arriva così al tie break, dove dopo un iniziale scambio di minibreak, la svolta decisiva arriva sul 5-5, quando gli azzurri perdono il punto sul loro servizio, concedendo il set point agli avversari, che lo sfruttano per chiudere sul 7-5 in 54 minuti.

Nella seconda partita si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi gli italiani sono bravi a salvarsi al punto decisivo sia nel settimo che nell’undicesimo game. Si va di nuovo al tie break: gli azzurri scappano sul 3-1, ma subiscono quattro punti consecutivi e si ritrovano sotto 3-5. Doppio match point per gli anglosassoni, che però dal 6-4 si fanno raggiungere sul 6-6, poi sono gli italiani a mancare un set point sul 7-6. Gli ultimi tre punti vengono vinti da Murray e Venus, che chiudono così sul 9-7 dopo 66 minuti.

Le statistiche mostrano comunque una leggera preferenza per la coppia anglofona, che vince 86 punti contro i 75 degli azzurri, con un maggior numero di prime servite (69% contro 64%), di punti vinti sulla prima (74% contro 70%), e, soprattutto, di punti vinti sulla seconda (67% contro 53%). Gli azzurri, invece, cancellano 4 delle 6 palle break concesse e ne sfruttano 2 delle 3 avute, inoltre mettono a segno 4 ace (nessuno per gli avversari), ma incappano anche in 5 doppi falli (contro i 2 di Murray e Venus).

Foto: LaPresse