Vela, Mondiali 2023: Chiavarini chiude quinto nell’ILCA 6, Albano nona nell’ILCA 7

È terminata poco fa l’ultima giornata ai Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate. Nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia), in Olanda, si sono disputate oggi le Medal Race dell’ILCA 6 e dell’ILCA 7 (tutte le gare delle altre classi erano invece già terminate prima di oggi) e sono state assegnate le ultime medaglie: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Nell’ILCA 6 l’australiano Matt Wearn era già sicuro dell’oro dopo le Gold Fleet e oggi si è dunque “limitato” a chiudere la Medal Race (con punteggio doppio) in sesta posizione per vincere ufficialmente il metallo più pregiato con 83 punti netti. Dietro di lui, invece, il britannico Michael Beckett ha sorpassato il neozelandese George Gautrey (bronzo) grazie all’ottimo secondo posto ottenuto nella prova odierna (contro la quinta posizione di Gautrey) e si è dunque aggiudicato la medaglia d’argento con 96 punti netti (contro i 101 del suo avversario). Per l’Italia bene Lorenzo Brando Chiavarini, che in virtù del terzo posto nella Medal Race di oggi è risalito dalla sesta alla quinta posizione con 125. Da ricordare che l’azzurro aveva già conquistato il pass olimpico non nominale dopo le Gold Fleet.

Nell’ILCA 7 l’ungherese Maria Erdi ha terminato la Medal Race odierna in terza posizione e, complici anche i deludenti risultati delle sue principali avversarie, è riuscita a prendersi la medaglia d’oro con 75 punti netti. Seconda la svizzera Maud Jayet (oggi settima) con 79, mentre ha concluso in terza piazza la danese Anne-Marie Rindom (oggi sesta) con 81. In casa Italia Carolina Albano ha terminato la prova odierna in ultima posizione e non è riuscita a guadagnare posizioni rispetto a ieri, chiudendo dunque la gara in nona posizione con 126. Come per Chiavarini, va ricordato che anche Albano aveva già ottenuto il biglietto non nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima della Medal Race odierna.

Foto: Pagina FB FIV