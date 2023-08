Vela, Michele Marchesini: “Senza nessuna sbavatura Tita e Banti hanno confermato il titolo”

La vela azzurra continua a sognare. Anno dopo anno Ruggero Tita e Caterina Banti continuano a portare in alto la bandiera tricolore in giro per il mondo.

Terzo titolo Mondiale a Den Hag per gli azzurri del Nacra 17, che al momento restano campioni olimpici, iridati ed europei in carica.

Le parole del direttore tecnico Michele Marchesini: “Condizioni di vento medio leggero 12-14 nodi, chop sui campi meno al largo e un po’ di onda formata in quelli più fuori e, naturalmente corrente. Siamo una squadra leader sui foils e un’occasione come le condizioni di oggi era perfetta per Tita e Banti, che, senza nessuna sbavatura e una velocità decisamente superiore, hanno confermato il titolo iridato. Bravissimi loro, bravissimi anche Bissaro-Frascari e Ugolini-Giubilei che con il risultato di oggi entrano nel prestigioso Club Olimpico del CONI. L’élite degli atleti azzurri”.

Uno sguardo anche alle altre classi: “Sugli altri campi di regata ci siamo difesi bene, limitando i danni (Kite F) e attaccando dove c’è da andare a prendere il risultato, e davvero qui è stato ottimo oggi Renna con letture del campo perfette. Molto bene gli ILCA, sia maschile che femminile, soprattutto Albano conferma di trovarsi a suo agio con condizioni che richiedono sul singolo l’elaborazione di strategie complesse”.

