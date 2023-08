Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali: spiccano Tita e Banti, in palio i pass per le Olimpiadi

I Mondiali 2023 di vela andranno in scena dal 10 al 20 agosto a L’Aia. Sarà la località olandese a ospitare la rassegna iridata di tutte le classi olimpiche e questa kermesse rappresenterà un crocevia fondamentale nella corsa alle Olimpiadi di Parigi 2024. In questa occasione, infatti, ben 107 imbarcazioni staccheranno il biglietto per i Giochi, che si disputeranno il prossimo anno (nelle acque di Marsiglia per quanto concerne questa disciplina): 11 per sesso nell’iQFoil, 8 per genere nel kite, 16 nell’ILCA 7, 16 nell’ILCA 6, 10 nel 49er, 10 nel 49er FX, 8 nel 470 misto, 9 nel Nacra 17.

L’Italia ha tutte le carte in regola per regalarsi grandi soddisfazioni. Spicca la coppia composta da Ruggero Tita e Caterina Banti, Campioni Olimpici nel Nacra 17 che saranno affiancati da Bissaro/Frascari, Porro/Dezulian, Ugolini/Giubilei. Da seguire Marta Maggetti e Nicolò Renna nell’iQFoil. Di seguito tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 di vela, dove verranno messi in palio 107 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI VELA 2023

470 MISTO: Elena Berta-Bruno Festo, Benedetta Di Salle-Alessio Bellico, Giacomo Ferrari-Bianca Caruso.

49ER: Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabrò, Simone Ferrarese-Leonardo Chistè.

49ER FX: Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, Carlotta Omari-Sveva Carraro, Alexandra Stalder-Silvia Speri.

KITE: Lorenzo Boschetti, Mario Calbucci, Maggie Pescetto, Riccardo Pianosi, Sofia Tomasoni.

ILCA 6: Chiara Benini Floriani, Carolina Albano, Giorgia Della Valle, Matilda Talluri, Silvia Zennaro.

ILCA 7: Cesare Barabino, Lorenzo Brando Chiavarini, Dimitri Peroni, Alessio Spadoni.

iQFOIL: Daniele Benedetti, Luca Di Tomassi, Marta Maggetti, Giorgia Speciale, Nicolò Renna.

NACRA 17: Vittorio Bissaro-Maelle Frascari, Margherita Porro-Stefano Dezulian, Ruggero Tita-Caterina Banti, Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei.

Foto: Lapresse