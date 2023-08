Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023: dove vederlo in tv, programma, streaming

Un appuntamento imperdibile. Alle ore 23:00 di sabato 26 agosto si disputerà infatti sul ring di Wroclaw (Polonia) l’incontro tra Oleksandr Usyk e Daniel Dubois valevole per i titoli WBA, IBF, WBO e IBO dei pesi massimi.

Una sfida eccitante per il fenomeno ucraino che, dopo la vittoria di quasi un anno fa su Joshua, partirà con tutti i favori del pronostico del caso. D’altronde per lui parlano i numeri. L’ucraino è infatti imbattuto da professionista con venti vittorie in venti incontri. Ma non sarà da meno il pugile britannico, detto non a caso Dinamyte, il quale può vantare diciannove vittorie e una sola sconfitta, rimediata contro Joe Joyce.

La sfida tra Usyk e Dubois, considerata una delle più importanti dell’anno, andrà in onda in pay-per-view su Sky Primafila. L’evento può essere acquistato sia sul sito sky.it sia direttamente dal telecomando.

Riportiamo di seguito tutti i dettagli sulla sfida tra Usyk e Dubois.

CALENDARIO USYK-DUBOIS MONDIALI PESI MASSIMI 2023

Sabato 26 agosto

Ore 23:00 Oleksandr Usyk VS Daniel Dubois

PROGRAMMA USYK-DUBOIS, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Primafila (a pagamento)

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse