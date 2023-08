US Open, Mats Wilander: “La rivalità con Alcaraz motiva Djokovic a dare il 100%”

Un parere interessato. Mats Wilander, ex n.1 del mondo del tennis e attuale opinionista di Eurosport, ha detto la propria sulla rivalità tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A detta dell’ex giocatore svedese, la contesa tra i due è una grande occasione per promuovere il tennis, essendo un confronto di stile e generazionale. Un qualcosa di cui giovare molto probabilmente negli US Open che inizieranno domani.

In questo discorso, Djokovic avrà ulteriori stimoli per tenere alto il proprio livello: “Dopo tutti questi anni, sapendo quale sia la visione e l’ambizione di Novak per la sua eredità nel nostro sport, penso che lui la accolga con favore la nuova rivalità, perché lo rende un giocatore molto migliore. Penso che essendosi reso conto che questo è il livello a cui deve giocare per battere questo ragazzo, penso che lo aiuterà quando giocherà contro gli altri avversari“, ha affermato Wilander ai microfoni di Eurosport.

In questo discorso, Mats è rimasto sorpreso dal livello di entrambi nella Finale a Cincinnati: “Entrambi mi hanno sorpreso per il loro essere così professionali, dando tutto in partita. Ancora stento a credere che Novak sia stato in grado di farlo, voglio dire, è pazzesco. La partita di Cincinnati è stata così bella e così combattuta che tutti e due sicuramente hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo“.

Foto: LaPresse