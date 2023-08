US Open, Elisabetta Cocciaretto: “Sono scesa in campo con la paura di perdere, non va bene!”

Amara sconfitta al primo turno per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno degli US Open 2023. Opposta all’insidiosa slovena Kaja Juvan, proveniente dalle qualificazioni, la marchigiana (testa di serie n.29) non è stata di certo autrice di una prova brillante, venendo sconfitta sullo score di 6-2 7-5 e dovendo salutare New York. Un ko che dovrà far riflettere non poco l’azzurra, specie nell’approccio alla partita sul cemento outdoor.

”Sono stata troppo passiva, su questi campi non posso permettermelo, avrei dovuto spingere di più””, ha affermato Elisabetta in conferenza stampa. “Purtroppo faccio fatica a ‘fare gioco’. Qui non siamo sulla terra, me lo devo mettere in testa. Sul cemento bisogna sempre cercare di prendere in mano lo scambio, altrimenti c’è il rischio di farsi travolgere, perché tirano tutte fortissimo. E invece sono stata troppo passiva, mi sono tirata indietro e le ho totalmente lasciato l’iniziativa. E lei ne ha approfittato, devo dire che al netto dei miei errori ha giocato veramente una grande partita e ha meritato la vittoria“.

”Sto vivendo troppi alti e bassi, sia dentro che fuori dal campo, forse sono troppo critica con me stessa però penso di dover migliorare ancora tantissimo per poter competere a questi livelli, soprattutto su questa superficie perché c’è il rischio di perdere terreno in classifica. È sicuramente anche una questione di esperienza, ma non sono contenta, è una sconfitta che brucia, ho bisogno di una svolta, devo scendere in campo con la voglia di vincere e non con la paura di perdere. Ultimamente mi è mancata anche un po’ di voglia di lottare e questa cosa mi preoccupa molto. Devo tornare a giocare col coltello tra i denti, attaccandomi a ogni singolo punto“, l’analisi lucida di Cocciaretto.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini

Non si potrà fare altro che rimboccarsi le maniche e lavorare alacremente. Forse il successo di Losanna ha avuto dei riflessi negativi sul gioco di Elisabetta, come già con l’uscita di scena nel primo turno del WTA1000 di Cincinnati, contro Sloene Stephens, si era intravisto.

Foto: LaPresse