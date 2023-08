US Open 2023: tornano in campo Djokovic e Swiatek, attesa per Kvitova-Wozniacki

Va in scena la terza giornata degli US Open a partire dalle 17:00 italiane. Tornano in campo le parti alta del tabellone femminile e bassa di quello maschile, cioè le due rimaste prive di giocatori italiani a seguito delle cinque sconfitte della giornata che, da noi, è stata quella tra lunedì e martedì (controbilanciata da quella che si è chiusa poche ore fa con 6 vittorie azzurre su 7).

In campo maschile, il più atteso è senz’altro Novak Djokovic: il numero 1 in pectore del mondo (lo sarà dal lunedì immediatamente successivo a Flushing Meadows) avrà vita presumibilmente piuttosto facile contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, ventiseienne di Valencia che ha all’attivo un bilancio di 0-6 contro i top 10. A New York ha vinto le uniche partite Slam che non fossero del Roland Garros 2022, il momento più alto della sua carriera assieme alle performance a Madrid e Roma nel 2023. Chiaramente, questo con difficoltà sarà sufficiente per arginare le ambizioni di un uomo che punta a quota 24 Slam, oltre che a mettere tra sé e Carlos Alcaraz un margine abbastanza importante da finire l’anno con la leadership globale.

Per un numero 1 che è ritornato tale, ce n’è anche una che quel primato lo sta difendendo. Iga Swiatek si cimenta contro Daria Saville: teoricamente un incontro non semplice, praticamente senz’altro meno complicato che in altre fasi della carriera dell’australiana, che comunque ha il merito di essersi ripresa bene dal secondo legamento crociato anteriore rotto in carriera. Il test è comunque significativo per la polacca, che deve puntare a fare in qualsiasi caso meglio del risultato di Aryna Sabalenka, altrimenti la bielorussa la sorpasserà nel ranking. Il 6-0 6-1 rifilato alla svedese Rebecca Peterson, però, è un segnale importante.

Sono però tante le partite che meritano un occhio di riguardo. La principale è fuor di dubbio nel tabellone femminile: non per caso è stata collocata come secondo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium. Il 15° confronto in carriera tra Petra Kvitova e Caroline Wozniacki (8-6 per la ceca sulla danese) ha tanti risvolti particolari: la ceca ha nello Slam di New York il suo peggiore, con appena due quarti di finale all’attivo, mentre per la danese ci sono due finali e cinque semifinali, ottenute nel periodo 2009-2016 e, comunque, intervallate da una totale scarsità di mezze misure, visto che spesso è uscita al secondo o al terzo turno. Per le condizioni attuali è favorita Kvitova. Attenzione anche, in apertura di programma, allo scontro giovane tra Coco Gauff e Mirra Andreeva: il confronto tra l’americana e la russa potrebbe ritrovarsi in numerose occasioni nel prossimo futuro.

In fatto di match maschili, invece, da osservare Dominic Thiem contro Ben Shelton: per l’austriaco una chance di riprendere a effettuare una marcia significativa nello stesso Slam che vinse tre anni fa, per l’americano un tentativo di girare in meglio una fase di stagione che non lo ha aiutato. Torna in campo anche Stefanos Tsitsipas, e per il greco può essere interessante capire a che punto è con lo svizzero Dominic Stricker. Quanto a Casper Ruud, il norvegese dovrà lanciare segnali migliori di quelli del debutto quando scenderà in campo con il cinese Zhizhen Zhang.

