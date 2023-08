US Open 2023, Sinner imbattuto nei derby. Ma il 2° turno con Sonego si annuncia potenzialmente usurante

Sarà dunque derby domani, giovedì 31 agosto. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si confronteranno e in palio ci sarà il terzo turno degli US Open 2023. L’altoatesino (n.6 del mondo) ha sconfitto in maniera convincente il tedesco Yannick Hanfmann ed è atteso da una sfida che potrebbe costringerlo a uno sforzo non indifferente.

Il bilancio nelle partite con gli italiani è per Sinner assai lusinghiero: quando è sceso in campo (nove incontri) ha sempre vinto, ultimo dei quali a Toronto contro Matteo Berrettini. Opposto al torinese, ci sono due successi (nei quarti di finale del torneo di Montpellier e negli ottavi del torneo di Halle di quest’anno, rispettivamente sul veloce indoor e sull’erba).

Da questo ripartirà l’altoatesino, cercando di mettere a frutto la maggior qualità da fondo, soprattutto dal lato del rovescio, dal momento che Sonny è molto abile nella combinazione servizio-dritto, essendo anche un giocatore che sa difendersi molto bene.

“Sono contento di giocare contro di lui, è un ottimo tennista che sta migliorando tanto il suo tennis: il dritto spinge, il rovescio è evoluto. Sarà una partita difficile, ma sono i match che devo fare in un torneo come questo. Nessuno dei due penserà che siamo italiani, certamente ci sarà un po’ più di tensione, ma vediamo come va“, le parole di Jannik in conferenza stampa.

