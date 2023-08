US Open 2023: subito la prima sorpresa, eliminato Holger Rune. Vince in quattro set Roberto Carballés Baena

È scattato oggi l’ultimo Grand Slam della stagione del tennis, gli US Open. Sul cemento americano subito una prima grande sorpresa: eliminata infatti la testa di serie numero 4 Holger Rune.

Il danese, reduce da un periodo di forma tutt’altro che eccellente, è stato sconfitto all’esordio in quattro set (6-3, 4-6, 6-3, 6-2) dallo spagnolo Roberto Carballés Baena.

L’infortunio alla schiena sicuramente si è fatto ancora sentire, con la partecipazione che è stata in dubbio fino all’ultimo. Lo scandinavo è sceso comunque in campo ma non è riuscito ad imporre il proprio gioco, uscendo sconfitto in due ore e quaranta minuti di gioco.

Si apre dunque un gran spazio da quella parte del tabellone, con qualche outsider che potrebbe inserirsi.

