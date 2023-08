US Open 2023, Stefano Travaglia si gioca l’accesso al tabellone principale. Eliminati Zeppieri e Vavassori

Qualificazioni decisamente amare per il tennis italiano in questa edizione 2023 degli US Open. In gioco nell’ultima giornata andata in scena tre italiani e solo uno di loro ha la chance per approdare al tabellone principale di cui fanno già parte Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato.

Il riferimento è a Stefano Travaglia (n.234 del ranking), a segno con il punteggio di 2-6 7-6 (3) 6-2 contro l’australiano John Millman (n.326 ATP). Nel turno decisivo, il tennista ascolano giocherà contro il francese Arthur Cazeaux (n.121 del ranking) e sarà un match impegnativo per le qualità del transalpino.

Niente da fare per Andrea Vavassori, eliminato nel secondo round di queste qualificazioni dall’americano Emilio Nava (n.155 del ranking), che gli appassionati ricorderanno avversario di Musetti nella Finale junior degli Australian Open 2019. 7-5 6-4 il punteggio in favore di Nava e poco da fare per il n.164 ATP.

Eliminazione bruciante anche per Giulio Zeppieri, nel suo caso parliamo di turno decisivo. Il giocatore di Latina (n.137 del mondo) si è arreso al francese Enzo Couacaud (n.182 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-1 6-1. Dopo un bel primo set, Zeppieri è letteralmente crollato al cospetto del suo avversario e così non vede replicato quanto fatto quest’anno a Parigi. Lo stesso discorso può valere per Vavassori.

Foto: LaPresse