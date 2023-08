US Open 2023: Novak Djokovic avanti senza problemi, Zapata Miralles saluta New York

Ancora nessun problema per Novak Djokovic agli US Open 2023. Il serbo, che da lunedì 11 settembre tornerà numero 1 del mondo, non vuole sprecare troppe energie e supera lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles con il punteggio di 6-4 6-1 6-1. Per lui ora derby in casa contro Laslo Djere, numero 32 del seeding che ha superato due complicati ostacoli senza fatica: Brandon Nakashima (USA) e Hugo Gaston (Francia). Solo un precedente, al secondo turno di Belgrado un anno fa, vinto da Djokovic in rimonta.

Per quel che riguarda il match, la vera lotta c’è solo nel set d’apertura, anzi nel secondo game. Il serbo, infatti, parte piano e questo consente a Zapata Miralles di avere due palle break, che però lo spagnolo non è in grado di sfruttare: in altre parole, nessun rimpianto. La svolta arriva sul 2-2, quando Djokovic si ritrova con due chance di allungo in mano: gli basta la seconda, con l’iberico che dopo un lungo scambio mette la palla appena lunga. Il futuro leader del ranking ATP non si volta più indietro e chiude 6-4.

I restanti due parziali sono l’uno quasi la fotocopia dell’altro. Zapata Miralles non riesce più a tenere il ritmo del suo avversario; è musica per Djokovic, che porta a casa sei giochi consecutivi e vince il secondo per 6-1 e, non contento, si esibisce in una simile operazione nel terzo, con la differenza che parte dall’1-1 e non dallo 0-1. Il risultato è che in due ore nette è finito tutto.

Il tre volte vincitore del torneo può ora dirsi ben più che soddisfatto: al di là del 35-22 contro 15-22 in fatto di vincenti ed errori gratuiti, le vere prospettive per Djokovic giungono da un tabellone sempre più libero. L’eliminazione anche di Tsitsipas gli lascia solo due nomi di spicco nella parte bassa, il norvegese Casper Ruud e l’idolo di casa Taylor Fritz (più Frances Tiafoe che difende la semifinale). Di più difficilmente poteva chiedere.

