Champions League 2023-2024: tutte le squadre partecipanti, le fasce per il sorteggio e le possibili avversarie delle italiane

Ora non ci sono più dubbi. Conosciamo tutte e 32 le squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League. L’edizione 2023-2024 ha sancito le 32 formazioni che saranno inserite nelle urne per i sorteggi della fase a gironi che si terranno domani, giovedì 31 agosto, a partire dalle ore 17.45 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo.

Andiamo a conoscere nel dettaglio le 4 fasce nelle quali saranno suddivisi i bussolotti per il sorteggio. In prima fascia troveremo Napoli (quale campione d’Italia, Barcellona, Manchester City (detentrice del trofeo), Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia (vincitrice della Europa League) e Feyenoord. Nella seconda fascia troveranno posto Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter, in un novero davvero di altissimo livello.

In terza fascia le ultime due squadre di casa nostra. Lazio e Milan, infatti, saranno a braccetto con Salisburgo, Milan, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV. Si chiude con la quarta fascia con alcuni spauracchi come il Newcastle, il Lens, la Real Sociedad e l’Union Berlino, quindi Young Boys, Galatasaray, Copenaghen e Anversa.

LE FASCE DEI SORTEGGI