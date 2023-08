Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: Artoni seconda dopo la style, bene Casella 3° in campo maschile

Si è conclusa la prima giornata di competizioni a Ponte Di Legno, località della Val Camonica che ospita fino al 10 settembre i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. In questo day uno di gare il parquet del Palazzetto dello Sport di Viale Venezia ha accolto la style della Solo Dance, segmento come sempre contrassegnato da imprevidibilità e grande, grandissimo, spettacolo.

Il miglior risultato è arrivato nella categoria Senior femminile, dove Caterina Artoni ha centrato la seconda posizione precedendo di pochi centesimi la portoghese Maria Beatriz Sousa. L’atleta bolognese nello specifico ha confezionato un programma da 53.97 (30.10, 23.87), raccogliendo un QOE positivo in tutti e quattro elementi presentati, con nota di merito per i travelling (livello 3) e per l’artistic foot sequence (livello 4): proprio la superiorità tecnica ha concesso all’azzurra di beffare la lusitana, terza con 53.71 (29.20, 24.51). Al primo posto, con ampio margine, si è invece posizionata la favorita del lotto, ovvero l’iberica Natalia Baldizzone Morales, abile ad avere la meglio in entrambi i punteggi.

Leggermente più staccata invece Martina Nuti, rimasta al quinto posto con 48.37 (25.75, 22.62) dopo una performance rallentata in modo particolare dai cluster, solo di livello 2, e da un riscontro più basso del previsto nelle components.

In campo maschile molto bene Giorgio Casella, bravissimo a piazzarsi dopo due avversari quasi ingiocabili, ovvero Pedro Walgode e Lorenc Alvarez Caballero. Il pattinatore, che già aveva fatto vedere ottime cose agli italiani, ha centrato la terza piazza provvisoria sfiorando i 60 punti con 59.71 (29.45, 30.26), punteggio d’alto profilo in un contesto così tanto complesso maturato anche grazie alla pregevole fattura delle quattro difficoltà presentate. Sorride anche Alberto Maffei, al suo primo anno da danzatore singolo e capace di attestarsi in zona 53.65 (25.62, 28.00). Testa a testa al vertice invece tra il portoghese e l’iberico, con il primo capace di spuntarla di soli tredici centesimi grazie alle componenti del programma, gudagnando 68.70 (34.95, 33.75) contro i 68.57 (32.50, 33.37) della furia rossa.

Spagna e Portogallo salgono poi in cattedra in categoria Junior, con la prima posizione nella prova maschile di Ot Font Fernandez, al comando con 53.35 (28.35, 25.00) piazzandosi davanti a Diogo Antonio Costa e Vitor Morais Castro, secondo e terzo con 45.11 (22.60, 22.51) e 42.85 (22.85, 20.00). Doppietta portoghese nella prova femminile, con Mariana Sofia Pinheiro avanti con 51.16 (28.40, 22.76), segue quindi Caterina Craveiro, seconda con 50.40 (29.15, 21.25). Terza, a a cinque punti di distanza, la spagnola Naroa Ruiz Monge con 45.07 (23.45, 21.62). Da segnalare la quinta casella di Francesca Michelini – la quale ha conquistato 42.21 (20.35, 21.86) – e la sesta di Aurora Rebonato che si è spinta fino a quota 31.55 (13.30, 19.25). Le danze libere andranno in scena il 1 settembre.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)