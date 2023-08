US Open 2023, Matteo Arnaldi vince il primo set, poi Jason Kubler si ritira

Dura appena 39 minuti l’esordio di Matteo Arnaldi agli US Open 2023 di tennis: l’azzurro vince il primo set, poi opera il break in apertura di seconda frazione e l’australiano Jason Kubler si ritira. Il match dell’italiano si chiude dunque sul 6-3 1-0, ed ora Arnaldi attende il vincente della sfida tra il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 24 del seeding, ed il transalpino Arthur Fils.

Nel primo set l’australiano chiama la prima interruzione per un problema alla gamba destra, già abbondantemente fasciata, nel corso del secondo game, il primo al servizio, sul 40-30 in proprio favore. La scena si ripete al termine del quinto gioco, con Arnaldi in vantaggio per 3-2, ma l’oceanico tiene duro e continua a giocare, nonostante sia in vistosa difficoltà fisica.

Kubler resiste fino al 30-30 dell’ottavo gioco, poi Arnaldi trova il break e la sfida sostanzialmente si conclude, dato che l’italiano infila sei punti e chiude il primo set sul 6-3 dopo 32 minuti. Altro trattamento per Kubler a fine parziale, ma ormai siamo ai titoli di coda: nel secondo set Arnaldi opera il break a 15 in apertura, poi va a servire per confermare lo strappo e sul 30-0 arriva il ritiro dell’avversario.

Le statistiche indicano come l’azzurro abbia vinto 36 dei 59 punti giocati (di cui 12 degli ultimi 13), mettendo a segno 17 vincenti (contro 10) e commettendo 6 errori gratuiti (la metà di Kubler). Arnaldi ottiene molto dal servizio, con 8 ace, l’83% di punti vinti con la prima in campo (servita con successo nel 77% dei casi), ed il 57% sulla seconda. L’italiano sfrutta entrambe le palle break a disposizione e non ne concede a Kubler.

Foto: LaPresse