US Open 2023, Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno contro Kaja Juvan

Si ferma al primo turno il cammino dell’unica testa di serie italiana presente nel tabellone di singolare femminile degli US Open 2023 di tennis: Elisabetta Cocciaretto, numero 29 del seeding, cede infatti alla qualificata slovena Kaja Juvan, la quale si impone per 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco. Al secondo turno per lei sfida contro la statunitense Lauren Davis.

Nel primo set l’azzurra inizia meglio, centrando il break in apertura ai vantaggi, concretizzando la terza opportunità, e poi conferma lo strappo a 15, trovando il 2-0. La slovena però si scuote ed infila una serie di sei game: Juvan ottiene il controbreak a 30 nel quarto gioco, poi nel sesto ai vantaggi strappa nuovamente la battuta all’avversaria, aprendo nell’occasione la serie di 11 punti che porta al 6-2 (break a zero nell’ottavo game) in 35′.

Nella seconda frazione l’azzurra strappa nuovamente la battuta alla slovena in apertura, confermando poi il break a zero per il 2-0. Cocciaretto salva un break point nel quarto gioco e poi manca l’occasione per il 4-1 pesante nel quinto. Juvan si salva e nel sesto game ottiene il controbreak a trenta. Non vi sono altre palle break e tutto sembra indicare la soluzione al tie break, ma proprio nel dodicesimo game l’azzurra perde il servizio a trenta e così Juvan dopo 55 minuti al primo match point vince per 7-5 ed approda al secondo turno.

Le statistiche sorridono alla slovena, che vince 70 punti contro i 54 dell’azzurra, facendo registrare migliori percentuali al servizio sia in fatto di prime in campo (61% contro 49%), sia di punti vinti sulla prima (59%-57%), e sulla seconda (76%-48%). Cocciaretto mette a segno più vincenti, 18-16, ma concede anche un numero maggiore di gratuiti, 29-20.

