US Open 2023, Matteo Berrettini parte forte e non lascia scampo a Humbert

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il romano (n.36 del ranking) ha cominciato bene il proprio percorso negli US Open 2023, battendo al primo turno il francese Ugo Humbert (n.33 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 6-2. Una partita ben gestita da Matteo che con i suoi cambi di ritmo ha saputo creare tante difficoltà al francese, che ha commesso per questo tanti errori.

Replicato, nei fatti, quanto accaduto tre anni fa sempre a Flushing Meadows tra i due e qualificazione nel caso al secondo turno per Berrettini. Il giocatore italiano si troverà sulla propria strada un altro transalpino, ovvero Arthur Rinderknech (n.73 del mondo), a segno per 6-3 6-4 6-2 contro l’argentino Diego Schwartzman (n.114 ATP).

Nel primo set il nostro portacolori parte alla grande: grande profondità in risposta e Humbert spiazzato. Il break si tramuta in realtà e il tennista lo italiano lo mantiene con le unghie e con i denti, cancellando una palla break nel quarto game e ben tre nell’ottavo. Bravo il classe ’96 del Bel Paese a essere molto lucido, archiviando la pratica sul 6-4.

Nel secondo set il giocatore tricolore con alcune accelerazioni del proprio repertorio crea non pochi problemi al suo avversario. Ne conseguono due break nel quinto e settimo game, con chiusura sul 6-2 senza concedere alcuna palla break.

Nel terzo set, sulla scia di quanto accaduto nel parziale precedente, Matteo sa come fare la differenza in risposta, facendosi trovare pronto nel quinto gioco. Humbert tenta la reazione immediata nel successivo, ma il romano è abilissimo ancora una volta a farsi forza con il servizio e a salvare due palle del contro-break. Chirurgico Berrettini negli ultimi due game dell’incontro, piazzando il secondo break e facendo calare il sipario sul 6-2. Leggendo le statistiche, doppia cifra negli ace per Matteo (11), con il 75% dei punti vinti con la prima in battuta e il 59% con la seconda.

