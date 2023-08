US Open 2023, Martina Trevisan vince in rimonta contro Putintseva una maratona! Toscana al 2° turno

Una vera e propria maratona. Martin Trevisan ce l’ha fatta: vittoria della toscana (n.58 del ranking) nel primo turno degli US Open 2023 contro la kazaka Yulia Putintseva (n.78 WTA). Un match durato 3 ore e 19 minuti in cui l’andamento è stato decisamente altalenante. Bravissima Martina a rimanere connessa alla partita dopo lo sconfortante 6-0 della prima frazione in appena 25′.

Ben pochi avrebbero potuto immaginare che la nostra portacolori potesse imporsi, aggiudicandosi i due tie-break delle frazioni restanti sullo score di 7-6 (0) 7-6 (8). Sul cammino di Trevisan ci sarà al secondo turno un’avversaria decisamente impegnativa, ovvero la ceca Marketa Vondrousova (n.9 del ranking), a segno per 6-3 6-0 contro la coreana Han e in grande ascesa nell’ultimo periodo, come dimostrato dal successo quest’anno a Wimbledon.

Nel primo set si assiste a un soliloquio della Putintseva. Trevisan, anche per via di qualche problema fisico, fatica tantissimo a tenere il ritmo impresso da fondo dalla rivale, che con estrema lucidità insiste sempre sul lato del rovescio dell’italiana. Una strategia che le frutta il bagel nel primo parziale (6-0).

Nel secondo set Trevisan mette sul campo tutte le sue qualità di grande lottatrice. Non è al meglio Martina, ma il suo tennis vario può creare dei dubbi alla rivale. Quel che ne viene fuori è una sfida punto a punto nella quale Trevisan va avanti di un break nel secondo e sesto game, ma al servizio non trova le conferme sperate. Chance “break” prima del tie-break arrivano per entrambe, con Martina costretta salvarne tre nell’undicesimo game. Si va al tie-break e la toscana è perfetta. Nessun punto concesso a Putintseva e 7-0.

Nel terzo set succede di tutto. Parte meglio l’italiana, che strappa il servizio in apertura alla rivale e va sul 2-0. Risponde la kazaka che infila una serie di quattro giochi consecutivi. Trevisan, però, ristabilisce la parità poco dopo, avendo lei la chance di chiudere la partita, dopo aver ottenuto un nuovo break nell’undicesimo game. La battuta però non dà una mano alla nostra portacolori e si va al super tie-break. Lo spartito non cambia ed entrambe non riescono a sfruttare a pieno quanto costruiscono. Alla fine della fiera, è il dritto mancino della giocatrice italiana il colpo che fa la differenza e le consegna sul 10-8 l’incontro.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it