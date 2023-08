US Open 2023: Martina Trevisan si ferma al secondo turno contro Marketa Vondrousova

L’ostacolo della campionessa di Wimbledon è troppo alto per Martina Trevisan. Finisce al secondo turno l’avventura agli US Open della toscana, superata nettamente dalla ceca Marketa Vondrousova: il 6-2 6-2 emerso sul Grandstand permette alla numero 9 del seeding di andare a sfidare la russa Ekaterina Alexandrova per tentare di guadagnarsi, in prospettiva, un ottavo di finale in cui la vincitrice di questo confronto partirà in ogni caso favorita con una tra Boulter e Stearns.

Parte male Trevisan, che è costretta a subire il break immediato. Rischia di finire indietro anche 1-4, ma nel sesto gioco ha non meno di quattro chance per andare in parità. Emblematica però è una delle palle break in questione, con l’italiana che fa tutto bene con l’iniziativa, ma Vondrousova la scavalca con un lob difensivo e poi chiude di dritto. Il game successivo l’azzurra lo regala tra errori e un fatale doppio fallo; il 6-2 arriva puntuale.

Il secondo set parte allo stesso modo del primo, anzi in maniera ancor più rumorosa per la ceca, che s’invola fino al 3-0 lasciando semplicemente che sia Trevisan a sbagliare. Vondrousova, però, ha un passaggio a vuoto sul 30-0 del quarto game con due doppi falli e due errori che portano l’italiana ad accorciare le distanze; si tratta di un fuoco di paglia, perché la vincitrice dei Championships riprende subito la marcia e stavolta non la ferma più.

Il conto vincenti-errori gratuiti parla chiarissimo: 18-40 Trevisan, 10-13 Vondrousova. Alla ceca, in poche parole, è bastato lasciarsi mandare al terzo turno. L’italiana, comunque, chiuderà il torneo da numero 3 del suo Paese, al momento con la 53a posizione nel ranking WTA in attesa di ulteriori evoluzioni che potrebbero spingerla (non molto) più in basso.

